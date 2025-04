Juve, Sissoko: “Avrei dato più tempo a Thiago Motta”

Mohamed Sissoko ha parlato dell'esonero alla Juve dell'allenatore Thiago Motta: per l'ex bianconero gli sarebbe dovuto essere dato più tempo

Intervistato per TJ, Mohamed Sissoko è ritornato sull’esonero di Thiago Motta dalla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “In estate era stato avviato un progetto molto interessante, con un nuovo allenatore bravo come Thiago Motta e tanti nuovi calciatori. Ci voleva un po’ più di tempo, invece nel calcio a decidere sono sempre e solo i risultati. Io lo avrei tenuto. Un allenatore ha bisogno di tempo per lavorare. Mi spiace che i tifosi siano rimasti delusi dai risultati, ma resto sempre convinto che Thiago diventerà un grandissimo allenatore”.

Sissoko: “Perplesso dall’accordo di contratto a Tudor”

Inoltre, sulla scelta di Igor Tudor, l’ex bianconero ha aggiunto: “Era la scelta migliore che potessero fare. Igor è prima di tutto juventino, conosce l’ambiente e ha la personalità giusta per far bene. Pur restando fedele a quanto detto prima, io sono con lui. Onestamente, non sono molto d’accordo con questo tipo di contratti. Sono un po’ perplesso, per ottenere dei risultati e raggiungere degli obiettivi c’è bisogno di almeno un anno o un anno e mezzo di lavoro. Non mi piace come sta cambiando il calcio. Prima non era così”. Leggi anche le parole di Canovi sull’esonero alla Juventus di Thiago Motta <<<