Juve, sirene inglesi per Rabiot: il Newcastle tenta l’affondo

In pole position al momento il Newcastle United, ora terzo in classifica in Premier League dietro a Manchester City e Arsenal. Gli inglesi sono a caccia di rinforzi proprio in mediana e Rabiot rappresenta l'uomo giusto per Eddie Howe. Il club -di proprietà di Mohamed Bin Salman- sogna in grande e punta a partecipare alle prossime competizioni europee da protagonista. Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net per quanto riguarda la proposta contrattuale il Newcastle sarebbe pronto a blindarlo per quattro anni a 10 milioni di euro netti annui (più bonus) a stagione. Nel frattempo ci sarebbero anche Arsenal e Chelsea.