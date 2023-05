Verso Juve-Lecce, da Platini a Cristiano Ronaldo: i match del passato

Quel primo Juventus-Lecce si rivela un impegno facile per la Signora. I due tempi di gioco sono simmetrici: la Signora vince 4-0 con due reti prima e dopo l'intervallo. E a realizzarle sono due giocatori: Aldo Serena al minuto 22 e 43; Michel Platini al sesto e al dodicesimo della ripresa.

Nuovo scenario, si gioca al Delle Alpi. Juventus-Lecce del 1997-98 inaugura il nuovo campionato. Con il numero 9, al centro dell'attacco bianconero, c'è un nuovo acquisto, Filippo Inzaghi. Già in gol nella finale di Supercoppa, il bomber si ripete al debutto in campionato. Il 2-0 definitivo è opera di un ex, Antonio Conte.