Le probabili formazioni di Juve-Lecce: Vlahovic dal primo minuto?

Dopo il pareggio contro il Bologna, la Juve si prepara a sfidare il Lecce, match valido per la 32a giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Se lo Scudetto è ormai del Napoli, la lotta per gli altri tre posti in Champions League è invece apertissima. Lazio, Juve, Milan, Inter, Roma e Atalanta sono infatti tutte nel giro di soli sei punti. Vincere contro il Lecce sarà quindi fondamentale per i bianconeri: come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.