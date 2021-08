Juve: si scalda la pista Milenkovic. Si valuta anche Pezzella

Virata del club bianconero sul serbo

La Juventus si sta allenando alla Continassa, con la giornata di oggi che ha visto per la prima volta Massimiliano Allegri allenare tutto il gruppo della prima squadra al completo. Niente Under 23 e primavera quindi, con la preparazione che entra a questo punto nel vivo in vista dell'inizio del campionato, programmato per il 22 agosto contro l'Udinese. I bianconeri hanno quindi iniziato a fare sul serio, con tutta la squadra che andrà in trasferta domenica a Barcellona per il Trofeo Gamper, che vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre, e poi tornerà a Torino, in vista dell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, in programma il 14 agosto contro l'Atalanta.