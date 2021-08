L’Atalanta su Demiral: il turco può lasciare Torino

Il difensore centrale potrebbe trasferirsi

La Juventus sta lavorando alla Continassa per preparare la prossima stagione, con Massimiliano Allegri che da ieri ha tutta la rosa a disposizione, anche se il mercato potrebbe portare nuovi giocatori e lasciarne partire altri. I bianconeri stanno infatti ancora lavorando sul fronte delle entrate e delle uscite, con il primo colpo che è arrivato nella notte e che porta il nome dell'attaccante brasiliano Kaio Jorge. Il Santos ha ufficializzato il suo trasferimento attraverso il suo sito internet, con la Juventus che aspetterà per farlo le visite mediche, a cui il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni, una volta sbarcato a Torino.

Dopo il brasiliano, Allegri aspetta un rinforzo a centrocampo , il reparto che maggiormente in casa bianconera necessita di un ritocco: il direttore sportivo Federico Cherubini sta lavorando per portare Manuel Locatelli a Torino, ma ci sarebbero ancora da limare gli ultimi dettagli con il Sassuolo, anche se la sensazione è che l'affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, quando è in programma un nuovo incontro tra le due squadre. Con Locatelli Allegri avrà il centrocampista che desiderava, avendo anche lanciato il calciatore nel palcoscenico del grande calcio quando allenava il Milan: il tecnico toscano conosce bene il giocatore, e dopo il grande Europeo disputato non vede l'ora di farlo crescere ancora.

Oltre al mercato in entrata però, i bianconeri stanno lavorando anche in uscita, e sarebbero pronti a cedere uno dei loro giocatori: il difensore centrale Merih Demiral potrebbe nelle prossime ore passare all'Atalanta. Il turco vuole infatti giocare con continuità il prossimo anno, e la Juventus avrebbe aperto al prestito per andare incontro alle sue volontà. I dialoghi con l'Atalanta sono ben avviati, e il giocatore potrebbe già oggi passare alla corte di Gasperini in prestito con diritto di riscatto, anche se i bianconeri starebbero trattando per mantenere il controllo sul giocatore.