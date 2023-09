Juve, si lavora alla Continassa: dubbi legati a Gatti e Pogba per la Lazio

Ultime dalla Continassa: Gatti e Pogba al lavoro per tornare in forma in vista dell'impegno contro la Lazio di Maurizio Sarri

In questi giorni di sosta dagli impegni della Serie A la Juventus si ritrova con i pochi giocatori rimasti alla base per la preparazione in vista del match contro la Lazio in programma sabato prossimo all'Allianz dove si prevede il tutto esaurito. L’obiettivo principale di Max Allegri è quello di recuperare alcuni uomini tra cui Paul Pogba e Federico Gatti.