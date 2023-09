Piccari: “Chiesa e Vlahovic due ‘pistole’. Possono fare bene alla Juve”

Il direttore Marco Piccari a TMW Radio, durante la trasmissione 'Maracanà', si è soffermato sulla Juve: "Chiesa-Vlahovic? Penso che la Juventus possa essere trascinata da questi due. Sono due pistole che possono sparare bene e toccherà ad Allegri sfruttare al meglio queste due armi. Possono dare tanto, Chiesa anche in Nazionale, può essere il Kvaratskhelia dell'Italia per Spalletti. Alla Juve comunque quei due possono fare bene ma non vedo ancora uno spartito per loro. Vanno messi nelle condizioni di rendere al massimo. Allegri deve dare qualcosa di più sul campo, è suonata la campanella anche per lui. Deve dare qualcosa".