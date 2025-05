Juve, si avvicinano i tempi dei saluti: 3 giocatori fanno le valigie

Il 18 maggio, la Juve chiuderà la stagione sportiva in casa: sarebbero già in 3 i giocatori pronti a salutare definitivamente il bianconero

di Flavio Zane

La lotta serrata per la qualificazione alla prossima Champions League lo ha messo in secondo piano ma, il 18 maggio, giorno della penultima giornata di Serie A della Juventus contro l’Udinese, in tanti potrebbero dire addio definitivamente alla casa de La Vecchia Signora. Tante, tantissime sarebbero le posizioni in dubbio, a partire da quella del tecnico Igor Tudor. Il destino dell’allenatore dovrebbe essere legato al raggiungimento del 4° posto, sebbene questa condizione potrebbe non essere sufficiente neppure per lui. Non lo sarà per Dusan Vlahovic, a un anno dalla scadenza di un contratto lontanissimo dal suo rinnovo, ma solido come quello di una “prigione” d’oro del quale non si trova, per ora, la chiave.

Prestiti in uscita: Veiga, Conceicao e Kolo Muani ai saluti

In realtà, ancor più di Tudor o Vlahovic, senza parlare delle sirene inglesi per Andrea Cambiaso, ci sarebbero tre giocatori il cui futuro sembrerebbe già segnato o quasi, ovvero i tre big in prestito con la maglia a tinte bianconere. In primo luogo, Renato Veiga, tra loro tutti, i giocatori che avrebbe mostrato una maggiore continuità di rendimento. Il difensore, giunto in prestito secco, salvo sorprese, è destinato a tornare al Chelsea, non apparentemente disponibile a trattare il suo cartellino. Lo farebbe il Porto con Francisco Conceicao ma, con la dipartita di Thiago Motta, la posizione di tutti sarebbe mutata, compresa quella dello stesso giocatore, ben propenso a tornare alla base.

L’interruzione dei contatti del riscatto tra i due club sarebbe avvenuta da tempo, a differenza che per Randal Kolo Muani. L’attaccante è giunto alla Juve con condizioni più simili a quelli di Veiga, ma con la volontà dichiarata dallo stesso direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, di trovare un intesa. Il calo di prestazioni dopo il grande avvio potrebbe aver ridotto in questo senso la fermezza di tale volontà, così come le voci che spingerebbero il club bianconero su altri profili come Victor Osimhen e Jonathan David. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<