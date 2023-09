Juve, show di Yildiz con la Turchia U21: gol e giocate di classe

Gol e giocate di classe per il giovane attaccante della Juve Kenan Yildiz nel match tra Irlanda U21 e Turchia U21

Vlahovic, Chiesa, Milik, Chiesa... e Yildiz. In casa JuveAllegri crede profondamente nel giovane attaccante turco tanto da promuoverlo in pianta stabile dalla Next Gen alla prima squadra.