Juventus, rinnovo per il gioiello Yildiz: accordo fino al 2027

Era già nell'aria, adesso è arrivata l'ufficialità. La Juventus blinda il suo talentino Yildiz , con un contratto fino al 2027. Ecco la nota dei bianconeri: "Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2027. L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suo contratto dopo settimane indimenticabili. Prima la tournée negli Stati Uniti con la Prima Squadra, poi l’esordio in Serie A, a Udine, nel successo contro l’Udinese lo scorso 20 agosto e, qualche giorno fa, la prima volta all’Allianz Stadium, contro il Bologna. Il rinnovo chiude un agosto pieno di sogni realizzati.

La firma, e i momenti speciali appena citati, sono il punto d’arrivo di tutto il lavoro svolto dal suo arrivo dal Bayern Monaco. La scorsa stagione, per lui, 37 presenze con l’Under 19 di Mister Paolo Montero e 15 gol realizzati, oltre all’esordio tra i professionisti con la Juventus Next Gen il 17 dicembre 2022 contro la Virtus Verona. Tappe di un percorso costruito con talento e determinazione. Adesso una firma sul futuro. Congratulazioni, Kenan!

LE SENSAZIONI DI YILDIZ «Sono davvero molto felice di far parte di questo club. Al momento non ho parole, è quasi troppo bello per essere vero! I miei obiettivi sono quelli di migliorare ogni giorno, lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all'interno della Juventus. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato duramente e spero di poter continuare così".