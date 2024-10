Juventus, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 3 le gare ufficiali andate in scena nel fine settimana del 26-27 ottobre 2024 che hanno visto coinvolte l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 17 MASCHILE Torna a vincere la squadra di Mister Cioffi dopo il pareggio della scorsa settimana. Successo per 3-0 dei bianconeri, tra le mura amiche, contro i pari età del Parma. In gol con Badarau, nella prima frazione, e poi nella ripresa con Repciuc e Amadio, quest’ultimo subentrato a gara in corso. Di seguito il tabellino dell’incontro”.

Gli altri risultati

“UNDER 16 MASCHILE Sconfitta per 4-2 per la squadra di Mister Grauso contro i pari età del Bologna. In Emilia-Romagna i bianconeri hanno il merito di reagire due volte allo svantaggio – da 1-0 a 1-1 e da 2-1 a 2-2 – prima di incassare le altre due reti dai felsinei senza riuscire a rientrare nel match. Per la Juventus in gol Demichelis e Urbano. UNDER 15 MASCHILE Vittoria estremamente convincente per la squadra di Mister Benesperi che sul campo dei pari età del Bologna si impone 1-5 in uno scontro di alta classifica. Scatenato Pane che porta la Juventus in poco più di mezz’ora sullo 0-4. La rete bolognese di Monti non spaventa i bianconeri che nella ripresa riportano a quattro le reti di vantaggio sul Bologna grazie alla rete del subentrato Scarnato per il definitivo 1-5”.