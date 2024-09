Juve, i bianconeri sostengono la settimana europea dello Sport

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della settimana dello sport.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus Next Gen aderisce con entusiasmo, insieme alla Lega Serie C, alla Settimana Europea dello Sport #BeActive (in inglese EWoS, acronimo di European Week Of Sport).

Il progetto, lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea, promuove in tutta Europa e oltre la pratica sportiva e gli stili di vita sani e attivi per incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, ispirandosi in questa edizione ai valori di inclusione, benessere e appartenenza. Tutti i campi della Serie C NOW, e quindi anche il Pozzo – La Marmora di Biella, in occasione del match di giovedì contro l’AZ Picerno, si attiveranno esponendo il Logo del Progetto, e promuovendo i canali digitali in cui sarà possibile seguire e aderire alle centinaia di eventi sportivi Be Active in programma fino al 15 ottobre. “Lo Sport possiede una forza incredibile: unisce le generazioni ed elimina le differenze.

Siamo orgogliosi, come Serie C, di celebrarlo in occasione della Settimana Europea dello Sport e di dare supporto all’iniziativa Be Active, che promuove la pratica sportiva, gli stili di vita sani e il benessere psicofisico, diffondendo nelle nostre sessanta realtà i valori di cui EWoS si fa portatore” – ha dichiarato il Presidente della Serie C, Matteo Marani”.

Le altre informazioni

“EWOS2024 La Settimana Europea dello Sport coinvolge ogni anno in tutta Europa e oltre decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti. Migliaia gli eventi in programma, dedicati a sportivi, giovani e famiglie, offrendo a chiunque la possibilità di scoprire nuove discipline, perfezionare le proprie abilità e condividere momenti di ispirazione con altri appassionati.

Il main event si svolgerà dal 28 al 30 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, all’interno dello Stadio dei Marmi: un playground unico al mondo, completamente riqualificato dopo gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in cui verrà allestito il Villaggio BeActive, un’area multi-sportiva che sarà attiva sabato 28 settembre dalle ore 10:00 alle 18:00 e lunedì 30 settembre dalle 8:30 alle 16:30, con la mattinata dedicata specificatamente alle scuole. Il Villaggio sarà animato da circa 50 organizzazioni sportive, tra Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Discipline Sportive Associate, e consentirà a tutti, gratuitamente, di sperimentare e praticare almeno 40 discipline sportive, con il supporto di tecnici e animatori qualificati, con iniziative aperte a tutti e con aree specifiche per le categorie fragili.

Lo scopo è sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale. Sabato 28 settembre verranno anche organizzati degli eventi speciali per la BeActive Night, tra cui un concerto gratuito della Sinfonietta, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico e tre eventi di Plogging, la disciplina sportiva che abbina la corsa e la camminata sportiva alla raccolta differenziata dei rifiuti, a Roma, Genova e Bergamo, città, quest’ultima, nella quale si terranno i campionati del mondo di Plogging, anch’essi sotto l’egida di #BeActive”.