Juve, i nuovi servizi per i fan con disabilità: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei servizi per i fan con disabilità.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La stagione sportiva 2024/2025 è iniziata con alcune novità per la community di tifosi con disabilità. Juventus ha infatti implementato due nuovi servizi, confermando l’impegno del Club nel percorso verso una sempre maggiore inclusività e accessibilità: 1. Traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) | Dalla prima partita di questa Stagione, il Club ha avviato la traduzione simultanea in LIS di tutte le conferenze stampa pre-gara della prima squadra maschile, degli inni Juventus e dei messaggi di servizio comunicati dallo speaker durante i match casalinghi all’Allianz Stadium (disponibili sui maxischermi dello stadio). La traduzione delle conferenze stampa è disponibile sul sito Juventus.com ed è accessibile agli utenti registrati.

L’attivazione di questo servizio è il risultato del dialogo e dell’interazione con la community sorda bianconera. 2. Servizio di Audiodescrizione | La seconda novità di questa stagione partirà in occasione del match di domenica 6 ottobre! Per i fan con disabilità visiva, durante ogni partita casalinga della prima squadra maschile, Juventus fornirà il nuovo servizio di audiodescrizione dedicato. Un commentatore specializzato offrirà una narrazione dettagliata che, unita al suono digitale in alta definizione e all’atmosfera dello stadio, creerà un’esperienza unica e immersiva”.

Gli altri servizi

“Questo servizio è stato valutato e testato con successo in occasione delle ultime due partite di campionato della scorsa stagione, grazie alla collaborazione con una rappresentanza di tifosi non vedenti. Per usufruirne, sarà sufficiente disporre di uno smartphone o di un dispositivo con accesso a internet e connettersi alla piattaforma dedicata tramite il link o il QR code da richiedere al Fan Service Juventus al numero: 0114530486 o compilando il form accessibile cliccando sul tasto seguente: COMPILA IL FORM Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata, cliccando sul tasto seguente: MAGGIORI INFORMAZIONI Vivere l’emozione di una partita allo stadio è un’esperienza indimenticabile: queste iniziative mirano a rispondere alle esigenze della community di tifosi con disabilità, affinché possano godere appieno di tanti momenti magici all’Allianz Stadium, in un ambiente accogliente, inclusivo e accessibile”.