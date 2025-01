Juve, Serena: “Vlahovic? La fiducia è fondamentale”

L'ex attaccante Aldo Serena ha parlato del momento che sta attraversando il giocatore della Juve Dusan Vlahovic

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati l’ex attaccante Aldo Serena ha parlato del momento che sta attraversando il giocatore della Juve Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Vlahovic? La fiducia e sentirsi protagonista in un contesto è fondamentale, se vedi il tuo allenatore che non ti stima non sei tranquillo, questa è una parte che l’allenatore dovrebbe allenare, sè stesso: inserire la chiave giusta per ognuno, uno non vale l’altro”.

Juve, le parole di Motta su Vlahovic

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benfica l’allenatore della Juve Thiago Motta ha detto: “Dusan sta bene. Domani farà parte del gruppo, vediamo se dall’inizio o a partita in corso. Noi come squadra abbiamo il nostro modo di giocare, che non è difficile da capire. Siamo una squadra che vuole andare in avanti, giocare a bene a calcio con tanta qualità per mettere in difficoltà l’avversario. Poi ogni giocatore, con le sue caratteristiche, cerca di dare il suo meglio a beneficio del gruppo e della squadra. Se quest’ultima funziona, poi loro riescono a risaltare tutto il loro potenziale. Prima la squadra e poi l’individuo. Per Dusan vale questo come per gli altri”. Nel frattempo arriva un annuncio da urlo: Zirkzee alla Juve! <<<