Juve, Serena: “Da Thiago Motta mi aspetto questo”

Intervistato da Repubblica l’ex Juve Aldo Serena ha parlato del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta: “È un allenatore emergente, bravo a instaurare un rapporto con i suoi calciatori molto profondo, li responsabilizza. Riesce a far crescere i giovani, questo è un grande merito per un tecnico. Mi aspetto che sappia lavorare bene, che crei una sinergia tra tutti i giocatori. Ha in mente una base di titolari ma vuole giocatori intercambiabili, bravi a inserirsi e a ritagliarsi il proprio spazio. La Juve ha dei giovani come Yildiz che sono il presente e il futuro, hanno qualità, sanno essere ecclettici. Saranno a loro agio”.