Juve, Serena: "Motta può esaltare Vlahovic: può superare quota 20" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Aldo Serena ha parlato dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic: le sue parole

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Aldo Serena ha parlato di Vlahovic: “L’ho visto determinato e consapevole, in tutto e per tutto al centro della nuova Juventus. Semmai ancora alle prese con degli eccessi di foga, che dovrà lavorare per gestire meglio. Ha segnato due gol, ma sarebbero potuti essere di più: il progetto tecnico di Thiago Motta lo può davvero esaltare. Già nelle prime tre uscite si è visto un gioco più coordinato e, soprattutto, veloce: la rapidità nella costruzione della manovra, a maggior ragione nel calcio moderno in cui tutti partecipano alla fase difensiva, è fondamentale per agevolare il lavoro degli attaccanti. In modo che possano sorprendere, affrontando una difesa avversaria ancora non posizionata al meglio”.

Juve, le parole di Serena su Vlahovic

“Ha un ottimo fisico ed è molto bravo a livello tecnico – ha continuato – , quindi è soprattutto nella testa che può ancora crescere. Secondo me è giusto che sia intraprendente e anche che, a volte, si arrabbi, ma deve trovare un maggiore equilibrio in campo. Troppa foga porta a peccare di lucidità e di freddezza nel momento decisivo. Sono convinto che, con questo sistema di gioco, avrà almeno tre o quattro occasioni da rete ogni partita. Quindi penso che possa tranquillamente superare quota 20“.