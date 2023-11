Juve, la Serbia di Vlahovic e Kostic raggiunge Euro2024

Grazie al pareggio per 2-2 contro la Bulgaria la Serbia ha strappato un pass per Euro2024. Due i giocatori della Juve in campo: Kostic e Vlahovic. Il primo ha giocato 85 minuti, alternando ottimi cross a un errore in fase difensiva che ha regalato...

Grazie al pareggio per 2-2 contro la Bulgaria la Serbia ha strappato un pass per Euro2024. Due i giocatori della Juve in campo: Kostic e Vlahovic.

Il primo ha giocato 85 minuti, alternando ottimi cross a un errore in fase difensiva che ha regalato alla Bulgaria il gol del pareggio. L'esterno della Juve ha comunque messo molti minuti nelle gambe, dimostrando di essere in buona forma in vista della sfida di Serie A contro l'Inter.

Peggiore la prestazione di Vlahovic, subentrato al 62' ma incapace di trovare la via del gol. L'attaccante serbo nonostante due ottime occasioni è rimasto di nuovo a secco.

