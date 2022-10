Juventus: senza la qualificazione in Champions League in fumo milioni di euro

Molte dovrebbero infatti essere le congiunzioni che permetterebbero il passaggio del turno ai bianconeri, e che sembrano di difficile realizzazione. In questa situazione poi, la Juventus dovrà stare attenta anche al terzo posto, che vorrebbe dire retrocessione in Europa League , ma che con le prestazioni fornite fino ad ora, deve preoccuparsi anche di questo. La squadra ha buttato via l'ultima opportunità di rimettere la campagna europea in ordine, e adesso dovrà fare i conti sia con le difficoltà sul campo, che con quelle economiche, derivanti da una, sempre più probabile, mancata qualificazione.

In caso di mancato raggiungimento della fase finale della competizione infatti, la Juventus perderebbe entrate per 20 milioni di euro, derivanti dai premi EUFA. A questi andrebbero aggiunti i bonus della pubblicità, per la tournée, per le immagini, per altri campi, e che costringerebbero la Juventus a rivedere i conti. Nel frattempo la società non rimarrà immobile e correrà ai ripari nel calciomercato invernale.