Mercato Juve – La società corre ai ripari: Milinkovic, l’erede di Bonucci / Raffica di notizie

Umore sotto i tacchi in casa Juventus. Nonostante la pesante sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions, che rende la qualificazione agli ottavi di Champions quasi impossibile, Massimiliano Allegri per ora è stato confermato sia da Agnelli che da Arrivabene. Il motivo? "Non è una colpa solo dell'allenatore". Questo è vero, quindi la dirigenza pensa di cambiare mezza squadra? Non esattamente, ma diversi cambiamenti importanti verranno fatti nel breve periodo.