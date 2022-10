Terremoto Juve, #Allegriout: “Chiedono le doppie dimissioni” – News

Quello in cui è caduta la Juventus è un circolo vizioso che sembra non avere via di uscita. Le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa all'Allianz Stadium avevano illuso che si potesse sistemare la situazione, ma la verità è un'altra. Ciò che fa rabbia è che nei calciatori che scendono in campo non si vede un minimo di voglia di cambiare le cose. Mister Allegri avrà le sue colpe (tante), ma anche i senatori dello spogliatoio e pure quelli nuovi non stanno dando neanche il 20% di quanto dovrebbero.

E' un disastro! Non possiamo definirlo altrimenti. E' difficile salvare qualcuno nell'umiliante serata di Haifa. Di solito quando si versa in certe condizioni il primo a pagare è il tecnico, ma stavolta (per ora) Allegri sembrerebbe restare saldo in panchina. Il motivo è sia economico che logistico. L'allenatore toscano ha un contratto lungo e molto oneroso. In più si è portato dietro uno staff di 14 persone che andrebbe sostituito in caso di esonero del mister. I tifosi non ce la fanno più. Presi di mira più di tutti Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Il pubblico della Juventus chiede le doppie dimissioni. I commenti sui social dei supporter bianconeri sono molto pesanti nei confronti dei vertici societari. Secondo quando raccolto dalla nostra redazione, la società torinese avrebbe stabilito una deadline ben precisa per decidere il futuro di Allegri. Perché al di là dei soldi che perderesti esonerando Max, c'è un rischio ancora più grosso che nessuno pare che stia considerando<<<