Juve senti Depay: “Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile”

Le parole dell'attaccante olandese

Con una sola partita ancora da giocare, la Juventus sta iniziando a concentrarsi anche sul mercato estivo che verrà fatto per rinforzare la rosa. I bianconeri, tra le altre cose, sono intenzionati a rinforzare il reparto offensivo, che quest'anno ha mostrato diverse lacune a causa del limitato numero di calciatori a disposizione di mister Andrea Pirlo . Tra i tanti nomi seguiti c'è anche quello di Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Lione, con un contratto in scadenza il prossimo 30 di giugno. Il ragazzo, ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe, ha parlato anche del suo possibile futuro:

"Quando sono arrivato qui avevo solo 23 anni: sono cambiato e cresciuto, qui sono diventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me. Il mio futuro? Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi considerano in quel livello, c'è un problema: so che posso farne parte e lo mostro anche in nazionale.