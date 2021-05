Sconcerti: “Per capire se devo sostituire Pirlo, devo capire con chi lo metto in concorrenza”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari temi, tra cui la stagione della Juventus e la possibile partenza di Andrea Pirlo al termine del campionato. Queste le sue parole: "Sensazioni e impressioni di Juve-Atalanta? E' stata una bella partita, giocata meglio da Pirlo che da Gasperini. L'Atalanta ha dominato per un tempo, la Juve il resto ma ha messo una squadra in campo adattandosi all'avversario. E' stata una Juve più matura, che ha meritato la vittoria. L'Atalanta ha gestito male le energie, si è comportata da squadra disabituata a certe partite. Se Pirlo andrebbe confermato dopo la vittoria di due trofei? Non si giudica un allenatore da aver vinto due coppe. Ha vinto tre partite in Coppa Italia. Per capire se devo sostituire Pirlo, devo capire con chi lo metto in concorrenza. Gli è stata data una Juve discretamente rifondata che lui ha rifondato solo in parte. Kulusevski e Chiesa sono stati decisivi ma hanno fatto pochi gol in stagione. A me piace Pirlo, ma bisogna capire chi si può prendere al suo posto e poi giudicare".