Juve, senti De Winter: “Al Genoa hanno fiducia in me. Qui mi trovo bene”

Intervistato da Il Secolo XIX, il difensore Koni De Winter , in prestito dalla Juventus al Genoa , ha parlato di questa prima parte di stagione agli ordini di mister Alberto Gilardino . Ecco le sue parole: " Peccato il pari (con l'Udinese, ndr.) al 90'. Non posso accadere queste cose, abbiamo tutto quello che serve per migliorare: possiamo giocarcela contro chiunque. Qui mi trovo molto bene, sia con i più esperti che con i più giovani".

Il difensore di proprietà della Juventus ha proseguito: "Il club ha fiducia in me, sono contento di avere la possibilità di giocare, cosa che mi servirà per crescere e per rendere al meglio nel ruolo di difensore centrale o dove la squadra avrà bisogno. Milan? Noi proviamo a vincere ogni partita, a volte va bene e a volte no, ma siamo pronti a dare tutto quando scendiamo in campo".