Juve, senti Arthur: “Fisicamente mai stato meglio. La mia fase migliore”

Nel podtcast brasiliano Gringolândia, il calciatore Arthur Melo ha parlato del suo molto positivo avvio di stagione in forza alla Fiorentina . Il calciatore, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus , come egli stesso affermato, avrebbe svoltato da un punto di vista della condizione fisica.

Ecco le sue parole del giocatore in prestito dalla Juventus: "Dopo il Barcellona ho giocato nel campionato italiano e in Premier League e ho imparato molto. Mi sento più maturo. Fisicamente non sono mai stato al livello di oggi. Ho lavorato duro per arrivarci. Il calcio è molto dinamico e devi stare bene fisicamente. Sono molto contento della mia forma e dell’esperienza in questi tre campionati. Secondo me sono nella fase migliore della mia carriera. Per tornare in Nazionale devo fare la mia parte. Devo concentrarmi sulla Fiorentina, avere la continuità che ho e meritarmelo, e poi spero che l’allenatore Fernando Diniz si ricordi di me".