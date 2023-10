Juve, sempre meno spazio per Iling Jr: possibile partenza a gennaio?

Sirene inglesi per Samuel Iling Jr che non sta più trovando spazio nelle gerarchie di Allegri, perché preferito a Kostic e Cambiaso. Dall'inizio della stagione il giocatore ha infatti collezionato nemmeno 90' (in sette giornate) e il suo contratto scadrà tra meno di due anni (il 30 giugno 2025). Con l'esclusione dalle coppe, tre alternative diventano davvero troppe per la Juventus che pensa ad un prestito a gennaio. A sinistra, infatti, Max ha fin troppe opzioni e negli ultimi due match, addirittura non è nemmeno subentrato a gara in corso. Cambiaso e Kostic al momento sono le prime alternative: il quadro potrebbe mutare da un momento all'altro, ma per ora la partenza dell'inglese sembra più che possibile.