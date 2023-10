Atalanta-Juve, Calvarese promuove Chiffi ma aggiunge: “Manca un giallo”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Chiffi in Atalanta-Juve: "Al Gewiss Stadium di Bergamo Chiffi offre una prestazione senza pecche, in una partita ben gestita anche nel rapporto con i calciatori delle due squadre. Chiffi tiene alta la soglia del fallo, fischiando venti volte in totale: una scelta giusta, che lo premia. Anche se, a onor del vero, non c’è nessuna situazione limite in area di rigore, elemento che facilita il suo operato.