Juve, segna sempre Soulè: sesto sigillo al Frosinone contro il Genoa

Nel match vinto dal Frosinone contro il Genoa, c'è ancora la firma di Matias Soulè: il giocatore in prestito dalla Juventus è già a 6 centri

C'è molto di Matias Soulè nella vittoria del Frosinone nel match di Serie A contro il Genoa. L'attaccante in prestito dalla Juventus ha trovato nuovamente il gol, grazie a una conclusione dal vertice dell'area che ha sbloccato il risultato. Un gol molto importante ma non certamente il più memorabile da un punto di vista estetico dei sei già messi a referto in questa stagione. La conclusione piuttosto centrale e prevedibile è stata goffamente respinta con i pugni dal portiere Josep Martinez, con la palla che è poi rocambolescamente finita all'interno della rete.