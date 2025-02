Juve, ecco il secondo episodio di Rituals: il comunicato

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un comunicato sul secondo episodio di Rituals: “Qualche mese fa vi raccontammo tre storie, quelle di Giovanni, Igor e Michael: persone lontane fisicamente fra loro, ma accomunate da un’unica, grande passione, la Juventus. Tifosi che vivono la loro fede calcistica come un vero e proprio… rituale. Oggi “ Rituals ”, l’Original prodotto da Juventus Creator Lab, torna, con un volume 2 che racconta le esperienze bianconere di Carmelo, Paride, Cathy, in un rapporto di appartenenza e devozione con la Juventus, la grande passione della loro vita. Tre rituali che si intrecciano, in un racconto che attraversa l’Europa sulle note della Champions League, tra attese, sogni e momenti vissuti in luoghi diversi, ma con lo stesso battito nel cuore”.

Juve, il comunicato su Rituals

"Carmelo vive a Liegi, dove insegna a scuola e allena due squadre di calcio nel tempo libero. La Juve è incisa nel suo cuore. Il bianco e nero gli scorre nelle vene, un'eredità che si rinnova ogni giorno nella sua famiglia. Ogni partita è un rito, un momento sacro vissuto insieme. E così, anche da casa, Lille-Juventus è molto più di una semplice gara. Paride si è trasferito a Londra dieci anni fa. Lavora come beverage supervisor e, nonostante la distanza, il legame con suo padre è rimasto intatto, solido come l'amore per quei colori. Ogni occasione è buona per ritrovarsi sugli spalti, per rivivere quella magia che li accompagna da sempre. Questa volta è a Villa Park per Aston Villa-Juventus, immerso nell'energia della sfida. Cathy vive a Cannes e il calcio è sempre stato parte della sua vita. La Juventus era il grande amore di suo padre, che oggi non c'è più, ma il suo ricordo continua a vibrare in ogni partita. Ha trasmesso quella stessa eredità a sua figlia, perché certi sentimenti non svaniscono: si tramandano. Da Juventus-Manchester City all'Allianz Stadium, ogni istante è un ponte tra passato, presente e futuro. Tre modi diversi di vivere la stessa passione in tre città europee diverse, perché ci sono emozioni che non si raccontano: si vivono".