Juve, lo Scudetto è possibile? Pareri contrastanti per gli ex bianconeri

Ja Juve può puntare veramente al primo posto in classifica? Il parere degli ex bianconeri Tacchinardi e Amoruso è contrastante

Intervistati da La Gazzetta dello Sport, alcuni ex bianconeri hanno detto la loro. "Se ci fosse stato Chiesa, un 15% di possibilità di scudetto alla Juve gliele avrei date - ha detto Alessio Tacchinardi. Avendo lottato per undici anni tra primo e secondo posto, tranne forse solo una stagione, un po' di esperienza te la fai: se ci fosse solo una squadra davanti puoi comunque pensare di riprenderla se perde punti. Ma davanti ce ne sono tante e il Milan non ha le coppe, al Napoli rientrano tutti ed è fortissimo: non basta il tracollo dell'Inter o comunque di una sola squadra, ne servirebbero tre. La Juve ha perso troppi punti e non può più sbagliare, ha pochissimi bonus da giocarsi. Piuttosto, questa stagione serva, oltre che ad arrivare in Champions, a valutare chi è da Juve e a pensare come far giocare esattamente la squadra l'anno prossimo, per poi partire l'anno prossimo già pronti per vincere lo scudetto".