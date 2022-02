Juve, MeKennie: “Scudetto? Tutto è possibile. In futuro chissà…”

Intervistato da Dazn Weston McKennie ha parlato del momento di forma della Juve: lo scudetto è possibile? Poi sul suo futuro...

Intervistato da DAZN, il classe 1998 ha parlato del suo futuro alla Juventus: "Ora come ora sì, qui sono felice. Una delle cose che sogni è giocare in un grandissimo club con una storia importante, con tanti tifosi, l’atmosfera. Ma il calcio è uno sport talmente imprevedibile, hai i tuoi alti e bassi. Ho imparato in tanti modi diversi che il calcio è un grande business e se non riesci a fare il tuo in un club come la Juventus, rimpiazzarti è tanto facile quanto prenderti. Ora sono felice, sto facendo bene e spero di continuare, ma non si sa mai cosa ha in serbo il futuro".