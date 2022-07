Sconcerti: “Zaniolo? Sorpreso la Juve lo voglia, porta solo disordine”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del mercato della Juve in entrate e in uscita

redazionejuvenews

In casa Juve giugno è stato un mese particolarmente sofferente, fatto di trattative in sospeso, attese infinite e nessun vero colpo di mercato. I tifosi bianconeri sono stati costretti ad osservare da lontano il mercato delle altre squadre e in particolare dell'Inter, speranzosi in una mossa della dirigenza della Vecchia Signora. Luglio potrebbe essere il mese della svolta, con la Juve che sembra sia veramente riuscita a chiudere due colpi importantissimi come Pogba e Di Maria. Ma il mercato bianconero non si fermerà sicuramente qui.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del mercato della Juve: "Insieme all'Inter i bianconeri sono la società che sta facendo meglio. Zaniolo? Io credo che la Roma abbia bisogno di cedere qualche giocatore altrimenti giocherebbero in 30. Zaniolo è quello che sposta di meno l'equilibrio della squadra. Io sono sorpreso che la Juve voglia così tanto Zaniolo. Di Maria porta ordine, Zaniolo porta disordine, non sembra un giocatore adatto alla Juventus. Dybala? Il 68% dei giocatori sul mercato in Europa è a costo zero. Ci sono giocatori che possono permettersi di chiedere di più, altri che non possono permetterselo. Dipende dal mercato a cui ti rivolgi, quello italiano è una cosa quello inglese è un'altra. Il mercato italiano è povero. De Ligt? Io ho sempre pensato che la Juventus si sarebbe finanziata con la vendita di questo giocatore".

Con de Ligt sempre più vicino all'addio, la Juve dovrà andare alla ricerca di almeno un difensore centrale di assoluto livello (non dimentichiamoci che anche Chiellini ha salutato la Vecchia Signora), ma l'impressione è che parte del denaro derivante dalla cessione del centrale olandese possa essere spesa proprio per l'attacco. Zaniolo potrebbe essere l'uomo giusto, giovane e di prospettiva, anche se il suo nome non convince tutto l'ambiente bianconero. Si prospetta un mese lunghissimo e ricco di emozioni.