Bargiggia: “De Ligt? Asta tra Chelsea, Bayern e le due di Manchester”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione di 1 Station Radio, per parlare dei temi caldi del calciomercato.

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare dei temi caldi del calciomercato. Il giornalista ha commentato la notizia di un possibile rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli, a mercato finito: "Confermo la notizia. In casa Juve si è scatenata un'asta per De Ligt e Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituirlo. Il senegalese, però, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli".

Poi Bargiggia si è soffermato proprio sulla situazione del centrale di difesa bianconero, che, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, ora è sempre più vicino alla cessione, con la Juventus decisa a massimizzare l'incasso. La situazione: "C'è un'asta in corso tra Chelsea, Bayern e le due squadre di Manchester per De Ligt. Nel momento in cui cederà l'olandese, la Juve andrà alla ricerca di un rinforzo difensivo, puntando Milenkovic, Gabriel, Koulibaly e Kimpembe. Ma la pista da seguire di più riguarda Nicolò Zaniolo, vero obiettivo di mercato dei bianconeri".

Oggi Beppe Marotta ha parlato nella prima conferenza stampa della stagione e, tra gli argomenti trattati, si è soffermato anche sulla situazione di PauloDybala, definendolo come un'opportunità che si era presentata, ma dicendo anche il reparto offensivo nerazzurro è al completo. Bargiggia però non ha dubbi: "Andrà all'Inter, soprattutto in seguito alle cessioni di Vidal e forse Sanchez al Flamengo. Paulo comunque al momento non è una priorità, la dirigenza nerazzurra, poi, ora è impegnata con l'operazione Skriniar-Psg e con la ricerca di un possibile sostituto. Per me, appena finirà la trattativa con i parigini, il club firmerà Dybala e Bremer, anche se è nel mirino della Juve. Il brasiliano si sente più sicuro nell'accettare l'offerta nerazzurra; anche Giuntoli aveva chiesto informazioni per Gleison, ma ha scelto l'offerta allettante dell'Inter".