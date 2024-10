Juve, Savona: “Qui è casa mia. Giocare in bianconero è un sogno”

Intervistato nel pre match della sfida in Serie A, il terzino destro della Juventus, Nicolò Savona, ha parlato del suo percorso in bianconero

Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre match della sfida di Serie A al Cagliari, ha parlato il terzino destro della Juventus, Nicolò Savona. Di seguito le sue risposte alle domande tra campo e studio.

Avete studiato il Cagliari? Hai visto i video di Luvumbo?

“Abbiamo fatto una bella prestazione, una grande partita in Champions ma ora dobbiamo pensare alla partita di oggi che è molto importante. Luvumbo lo conosco dalla Primavera perché ci ho giocato contro parecchie volte. Conosco le caratteristiche. E’ molto veloce e dovrò fare attenzione”.

Nasci centrale di difesa e Thiago Motta dice che puoi farlo anche in Serie A: dove ti vediamo oggi?

“In realtà ho fatto anche il centrale di difesa. Io di solito faccio il terzino destro e oggi gioco lì. Per le scelte del mister sono a completa disposizione”.

Dopo tutto il tuo percorso tra le fila bianconere, cos’è per te la Juventus?

“La Juve per me è sempre stata la casa. Sono qui da quando ho otto anni. Sto vivendo un sogno e per me lo sarà sempre”.