Juve, dove vedere la partita di Coppa contro l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli, quarto di finale previsto per mercoledì alle 21. I piemontesi, nel caso in cui dovessero battere i toscani, si troverebbero in semifinale contro il Bologna, in una doppia sfida che si giocherà tra marzo e aprile: “Juventus ed Empoli si affronteranno il 26 febbraio nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025, nella competizione che vede i bianconeri detentori del titolo dopo il successo nella scorsa edizione. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21:00”.

Dove vedere il match

“COPPA ITALIA | JUVENTUS-EMPOLI, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC”. Intanto ecco le parole di Gatti<<<