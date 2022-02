Da Dybala fino a Pegolo: statistiche e curiosità su Juventus-Sassuolo

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato delle interessanti curiosità sul match di Coppa Italia contro il Sassuolo

redazionejuvenews

Quella contro il Sassuolo non è stata una partita facile per Juventus, che ha dovuto lottare dal primo all'ultimo minuto di gioco prima di riuscire a portare a casa il risultato. Ad aprire le danze ci ha pensato Paulo Dybala, a chiudere Dusan Vlahovic: i due attaccanti bianconeri sono in forma super e sembrano aver già trovato l'intesa giusta. L'argentino ora ha finalmente a disposizione la punta di pesa di cui aveva bisogno: gol a profusione.

Dopo la vittoria in Serie A il Sassuolo si è confermato una squadra ostica da affrontare, ricco di qualità e talento. I neroverdi hanno messo in grade difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri, che nonostante i miglioramenti presenta ancora dei difetti. L'innesto di Vlahovic, infatti, non ha completamente risolto i problemi in attacco, con i bianconeri ancora particolarmente imprecisi sotto porta. Se oltre a questo aggiungiamo una prestazione da vero supereroe da parte del portiere avversario la frittata è fatta. Ora i bianconeri in semifinale dovranno affrontare la Fiorentina: ne vedremo delle belle.

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato delle interessanti statistiche sulla partita: "COSTANZA - La Juventus si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni.

ALLA RICERCA DEL GOL - La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra squadra).

PEGOLO, QUANTE PARATE! - Le nove parate di Gianluca Pegolo in questo incontro sono un record per un portiere del Sassuolo in questa stagione.

QUESTIONE DI JOYA - Paulo Dybala ha segnato in due presenze consecutive di Coppa Italia per la prima volta da febbraio 2017. Da luglio 2020, la Juventus ha segnato quattro reti nel corso dei primi tre minuti di gioco considerando tutte le competizioni, tre di queste con Paulo.

MATTEO 100 - Matthijs de Ligt ha disputato la sua 100a partita con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni". (Juventus.com)