Vlahovic: “Intesa con Dybala e Morata? Sono giovane, devo imparare da loro. Sulla Fiorentina…”

L'attaccante della Juve ha parlato

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia: "Se mi trovo bene con i miei compagni? Ci vuole ancora tempo siamo all'inizio. Devo tanto ai miei compagni e al mister e a tutta la società. Mi hanno accolto benissimo, per me è un onore essere qui. Intesa con Dybala e Morata? Sì, sia dentro che fuori dal campo, sono grandi campioni e grandi giocatori e persone. Io sono il più giovane che prova ad arrivare ai loro livelli e devo imparare da loro. Se temo l'accoglienza dei tifosi della Fiorentina in semifinale? Io penso solo a vincere la partita, le altre cose non mi interessano. Siamo qui per giocare a calcio e non avrò problemi".