Juve, Sarri rivela: “Panchina d’oro? Io ho votato Thiago Motta”

Le parole dell'ex Juve Maurizio Sarri a margine delle premiazioni per la Panchina d'oro: "Io ho votato Motta"

Ieri sono avvenute le premiazioni della Panchina d’oro, il premio per i migliori allenatori della passata stagione. Il primo posto è andato a Simone Inzaghi, seguito da Gasperini e Italiano. Fuori dal podio, quindi, l’ex Juve Thiago Motta, che nonostante una stagione disastrosa alla Juve lo scorso anno era stato invece protagonista in casa Bologna. Intervistato da Sky Sport Maurizio Sarri ha rivelato: “È un premio strano, si riferisce alla scorsa stagione ma viene dato 8-9 mesi dopo, quindi c’è il tempo per cui succedano cose diverse. Se si fosse votato il giorno dopo la fine dello scorso campionato, probabilmente Thiago Motta avrebbe vinto. Io ho votato per lui perché lo scorso anno il Bologna ha fatto il calcio più bello, poi passano tanti mesi e la gente si dimentica facilmente”.

Juve, le parole di Sarri

Sull'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor ha poi aggiunto: "È sempre difficile farsi un'idea dall'esterno, ci sono dinamiche interne che non riusciamo a comprendere. Sicuramente quando i risultati faticano ad arrivare queste dinamiche possono fare la differenza in certi tipi di scelte".