Juve, Sarno: “Danilo è molto vicino al Napoli”

Sebastiano Sarno ha parato del difensore della Juventus, Danilo: per il giornalista, il calciatore sarebbe vicino al passaggio al Napoli

Intervistato a 1 Football Club, Sebastiano Sarno ha parlato delle trattative del Napoli tra cui quella per il difensore della Juventus, Danilo. Ecco le sue parole: “Danilo è un giocatore molto vicino al Napoli. Ci sono state offerte anche dal Brasile, ma lui vorrebbe giocare ancora ad alti livelli in Europa. Il Napoli gli propone non solo un contratto importante, ma anche un ruolo da protagonista nella squadra di Conte. La trattativa è abbastanza vicina alla chiusura, ma tutto dipenderà dalla scelta di Danilo”.

Sarno: “Garnacho prima scelta per sostituire Kvaratskhelia”

Inoltre, il giornalista ha parlato del successore di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Ecco cosa ha detto: “La cessione di Kvaratskhelia si aggira sui 70-75 milioni di euro, una cifra pagabile in tre anni. L’obiettivo numero uno resta Garnacho, ma il Manchester United ha fissato un prezzo molto alto. Il Napoli non sembra intenzionato a reinvestire l’intero importo su un unico calciatore. La strategia sarebbe quella di destinare circa 40 milioni a Garnacho e utilizzare il resto per rinforzare altri reparti. Garnacho è la prima scelta di Conte, ma bisogna fare attenzione alla questione economica. Il Manchester United chiede circa 60 milioni di sterline, ma il Napoli non vuole superare i 40-50 milioni per lui. È la prima scelta anche per il Napoli, ma solo a determinate condizioni economiche. Se non fosse possibile arrivare a Garnacho, bisognerà valutare alternative”.