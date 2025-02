Juve, Santarelli: “Koopmeiners avulso dal gioco con il Como”

Alessandro Santarelli ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, parso in grande difficoltà nel match contro il Como

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Como. Ecco uno stralcio delle sue parole: “A Como sono arrivati tre punti vitali per la classifica, la seconda vittoria consecutiva, ma al contempo una prestazione difficile, a tratti brutta, con giocatori spaesati, su tutti un Koopmeiners irriconoscibile, nervoso e avulso dalla squadra, un Kelly che è entrato come se fosse stato traghettato su Marte per non parlare di Nicolò Savona, anello debole di una Juve che nel primo tempo faceva acqua da tutte le parti. E per fortuna che Di Gregorio ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta, e meno male che la giocata Weah-Nico-Kolo ha portato ad un gol del vantaggio tanto bello quanto immeritato”.

Santarelli: “Gol subito da categoria inferiore”

Il giornalista ha proseguito: "Ma il calcio è fatto cosi e ci piace anche per questo, quello che invece continua a non piacerci è la fragilità emotiva e tattica che ha portato alla decima rimonta da vantaggio. Per non parlare della dinamica con cui i ragazzi di Motta hanno subito la rete, roba da categoria inferiore".