Juve, Santarelli: “Como? Motta si stava accontentando del pari…”

Alessandro Santarelli è ritornato sul pareggio della Juve con il Como: per il giornalista, alcune mosse di Thiago Motta lascerebbero perplessi

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha parlato di alcune scelte dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, durante la partita contro il Como in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “La domanda che poi mi piacerebbe rivolgere al tecnico rispetto alla gara di Como riguarda le sue intenzioni: caro Mister, ma alla fine lei si stava accontentando dell’ennesimo pareggio? Lo dico, sommessamente, perché leggendo i cambi, fatti tutto ruolo su ruolo, l’impressione era quella: teniamoci stretto il punto e andiamo a casa soddisfatti. Altrimenti non si spiega l’ostinazione nel tenere in panchina Vlahovic, che evidentemente in una situazione come quella di venerdì, poteva e anzi dal nostro punto di vista, doveva, appoggiare Kolo nella fase offensiva”.

Santarelli: “Thiago Motta deve ammettere un minimo di confusione”

Il giornalista ha proseguito: "Niente, abbiamo capito che i due insieme raramente giocheranno e attenzione capiamo che l'equilibrio, anzi ne siamo i primi fautori, sia la cosa più importante, ma sinceramente non crediamo che questa squadra non possa giocare con uno spirito maggiormente offensivo, soprattutto se supportato da una linea mediana che però non può prescindere dai suoi uomini migliori. Motta ammetterà che un minimo di confusione regna ancora all'interno della squadra, tra oggetti misteriosi, vedi Alberto Costa, e giocatori che sembrano la pessima copia di quelli visti con altre maglie. Sono passati sei mesi e al netto di infortuni e situazioni che non hanno favorito il lavoro del tecnico, qualcosa in più sia a livello di classifica che di gioco era doveroso aspettarsi".