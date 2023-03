Da Stankovic a Vlahovic: tutte le statistiche in vista di Juve-Sampdoria

In vista del match tra Juve e Sampdoria, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match

In vista del match tra Juve e Sampdoria, la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match: "La Juventus ha pareggiato la gara di andata contro la Sampdoria, dopo sei vittorie di fila in Serie A TIM; i blucerchiati non evitano la sconfitta contro i bianconeri in entrambe le sfide stagionali dal 2012/13 (due vittorie con Delio Rossi alla guida).

La Juventus ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM, con un punteggio complessivo di 22-4; i bianconeri potrebbero ottenere otto successi interni di fila contro i liguri per la seconda volta nella massima serie, dopo esserci riusciti tra il 1947 e il 1953.

La Juventus ha perso l’ultima gara in Serie A TIM (0-1 vs Roma) e sotto la guida di Massimiliano Allegri solo tre volte ha incassato due sconfitte di fila in campionato, di cui due dal suo ritorno in bianconero la scorsa stagione (settembre 2021 e ottobre 2021).

La Sampdoria, peggior attacco dei Big-5 campionati europei in corso, ha segnato solo 11 gol finora: otto delle precedenti 10 squadre con 11 o meno reti segnate dopo 25 gare stagionali in Serie A TIM sono retrocesse a fine torneo.

La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima giornata di campionato e in Serie A TIM non resta per due gare di fila senza segnare da novembre 2012: 0-0 vs Lazio e 0-1 vs Milan in quel caso.

L’espulsione di Moise Kean nell’ultima giornata è stato il quinto cartellino rosso della Juventus in questo campionato: record condiviso con l’Empoli in questa stagione e più del doppio di quelli ricevuti nell’intero scorso torneo dai bianconeri (due).

Dall’inizio del 2023 la Sampdoria ha subito 170 tiri in Serie A TIM, in media esattamente 17 a partita: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha incassato così tante conclusioni in questo anno solare.

La Juventus è la squadra che Dejan Stankovic, nella sua carriera da giocatore in Serie A TIM, ha sfidato più volte (22); tra le formazioni incontrate almeno in 15 occasioni, quella bianconera è una delle due a cui ha segnato meno reti: solo una, come contro la sua attuale squadra, la Sampdoria.

Dusan Vlahovic non va a segno da quattro gare consecutive in Serie A TIM, tutte disputate dall’inizio: l’attaccante della Juventus non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenze consecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana (settembre 2018).

Nel 2023 nessun giocatore della Serie A TIM ha creato più occasioni per i compagni di Ángel Di María: 25, al pari di Jérémie Boga. Inoltre, sei (tre gol, tre assist) delle otto partecipazioni attive dell’esterno della Juventus in questo torneo sono arrivate nell’anno nuovo". (legaseriea.it)