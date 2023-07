Juve, Salvione: “Milinkovic in Arabia? Bisogna essere cauti…”

Pasquale Salvione è intervenuto in onda nella trasmissione One Footbal Club sulle frequenze di One Station Radio. La firma de Il Corriere dello Sport ha parlato di alcuni temi caldi riguardanti il calciomercato. Tra questi, l'argomento Sergej Milinkovic-Savic che appare molto vicino al suo passaggio nel campionato saudita dopo anni di corteggiamenti da parte della Juventus . Il giornalista ha predicato però ancora prudenza nel ritenere chiusa la trattativa: “C’è stata questa accelerata improvvisa dell’ Al-Hilal nella serata di ieri.C’è da comprendere la volontà del calciatore che, attualmente, sembra essere propenso al sì. Bisogna essere cauti perché il serbo ha un’età che gli consentirebbe di dire ancora la sua nel calcio europeo. Va ricordato che il prossimo anno Milinkovic potrebbe liberarsi a zero, e potrebbe ancora ambire ad un top club europeo”.

Cerchione sulle dichiarazioni di Giuntoli

Cerchione di fatto non chiuderebbe la porta all'eventualità Juventus per Milinkovic-Savic, nonostante le possibilità appaiano minime. Chance alimentate anche dalla presenza del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, tra gli artefici dei successi recenti del Napoli e non solo. A lui sono affidate gran parte delle speranze della Juventus di tornare competitivi ad alti livelli. Le prime parole del ds hanno inoltre fatto molto discutere. Giuntoli si è professato tifoso bianconero di lunghissimo corso, scatenando le reazioni avverse dall'ambiente napoletano. Su tali parole Cerchione ha detto: “Inizia la sua nuova avventura, ed inizia nella massima trasparenza. Racconta le sue emozioni di vita, di quando era un semplice tifoso di calcio. Non credo ci sia cosa più bella di essere trasparenti. I tifosi napoletani non devono abbandonarsi a giudicare l’ex direttore per aspetti che esulino dai risultati del campo. La fede calcistica, d’altronde, non è un impedimento alla professionalità di dirigenti come Giuntoli. Personalmente, auguro il meglio a Cristiano”.