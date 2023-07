Mercato Juve, Lotito: “Accettati meno di 50 milioni per Milinkovic-Savic”

Intervistato per Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha svelato alcuni dettagli della trattativa tra Sergej Milinkovic-Savic e gli emissari dell'Al-Hilal. Il numero uno biancoceleste aveva già spiegato recentemente la sua volontà di prolungare il contratto del giocatore che invece gli avrebbe chiesto di poter andare via. Lotito ha così spiegato i motivi per cui il giocatore non andrà alla Juventus.