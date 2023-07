Juve, Bonsignore: “Per Milinkovic cifre folli, non si può biasimarlo”

Sergej Milinkovic-Savic è a un passo dal volare in Arabia Saudita. La Lazio ha accettato le richieste del giocatore di lasciarlo andare, nonostante il presidente Claudio Lotito abbia rivelato che l'offerta era comunque inferiore alla sua richiesta. Dopo anni di tentativi, per la Juventus il sogno di portarlo a vestire la casacca bianconera è quindi quasi tramontato. Difficile per chiunque, ancor più per una società in fase di ristrutturazione progettuale, competere con le risorse dell'emergente campionato arabo. La Saudi Football League è diventata protagonista incontrovertibile del calciomercato estivo attuale e potrebbe negli anni esserlo anche sul campo. Di fronte a disponibilità economiche così superiori, il calcio europeo attuale, e ancor più la Serie A pare quasi inerme. Ecco perché, intervistato sulle frequenze di Radio Bianconera, il giornalista Filippo Bonsignore , firma de Il Corriere dello Sport, non biasima la scelta di carriera e di vita di Milinkovic-Savic .

Bonsignore su Milinkovic-Savic

Ecco cosa ha detto Bonsignore su Milinkovic-Savic, giocatore ormai sfumato per la Juventus: "In questo momento Milinkovic-Savic si sta avvicinando con forza all'Al-Hilal, club che insieme a quelli del suo campionato, ha spostato i canoni di trattativa con ingaggi fuori portata per chiunque. Difficilmente si può fare muro di fronte a certi argomenti. Parliamo di cifre folli e totalmente fuori mercato, davanti alle quali non me la sento nemmeno di biasimare il giocatore. Si tratta di un cambio di panorama rispetto al recente passato perché il campionato arabo entra in scena prepotentemente nel contesto del calcio. Non prende più giocatori a fine carriera ma, pensiamo anche a Brozovic dell'Inter, anche calciatori che sono nel pieno della propria crescita calcistica".