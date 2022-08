Capello: “Per il campionato sarà lotta tra Juve, Milan, Inter, Roma e Napoli”

"Il Milan sta lavorando per rinforzarsi ma lo hanno fatto anche le altre, sarà una lotta aperta con Inter, Juventus, Napoli e Roma. Cinque sorelle attrezzate per arrivare in fondo, con allenatori che hanno vinto, che spettacolo. Il pericolo per il Milan è nella testa, specialmente se alleni giocatori non abituati a vincere con continuità. Quando si vince si tende a pensare di aver fatto tutto, invece in un club come il Milan vincere significa aver fatto il proprio dovere. Occorre cancellare i ricordi del successo e ripartire da zero, con la mente nel presente. I ricordi torneranno utili più avanti. Una giornata di campionato è ancora troppo poco per parlare, bisogna aspettare. Quando si va in campo con lo scudetto sulla maglia, cambia la percezione per gli avversari: se prima pensavano di poterti battere, ora vogliono farlo. Ecco perché bisogna resettare tutto. Pioli dovrà essere bravo a percepire ogni particolare, ogni piccolo segnale di allarme e correggere. Il mio Milan era il top al mondo anche da questo punto di vista, perché tutti avevano la vittoria sempre in testa: sacrificio per arrivare in cima. È un concetto che Pioli ha trasmesso ai suoi nella stagione passata, guai a perderlo per strada".