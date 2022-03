Corsa Scudetto: il Napoli vince ancora, altro stop Inter

Il pomeriggio ha visto la vittoria in rimonta dei partenopei sull'Udinese e il pareggio in casa della squadra di Inzaghi con la Fiorentina.

In vetta continuano a salire e scendere le quotazioni delle squadre, come in un momento indecifrabile in borsa. Il sabato pomeriggio della Serie A infatti aveva in programma gli impegni di Napoli e Inter, rispettivamente seconda e terza in campionato. La squadra partenopea era impegnata alle 15 contro l'Udinese di Cioffi. Spalletti e i suoi si sono ritrovati sotto a metà del primo tempo con il gol di un ispirato Deulofeu. Un inizio in salita che non ha precluso il successo agli azzurri. A risollevare le sorti del Napoli ci ha pensato ancora una volta Osimhen. Prima il pareggio con un altro gol di testa, poi un colpo da attaccante in area piccola per la rete che ha siglata il risultato finale sul 2-1. La squadra di Spalletti ha così agganciato momentaneamente il Milan in vetta alla classifica a quota 63.