Juve, Allegri non ha più scuse: contro la Salernitana serve una vittoria

La Juve si prepara a sfidare la Salernitana. Per la squadra di Allegri ci sarà un solo risultato possibile: la vittoria. Ci riusciranno?

redazionejuvenews

Lo aveva detto al termine del match contro il PSG, lo ha confermato ieri in conferenza stampa: secondo Massimiliano Allegri la sfida contro la Salernitana non sarà affatto semplice. "L'insidia è perché la partita arriva dopo la Champions, e perché i campani sono una delle squadre migliori della parte bassa della classifica, molto fisici", ha spiegato l'allenatore bianconero. Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina e la sconfitta contro il PSG in Champions, la Juve questa sera dovrà vincere. Sulla carta la Salernitana è un avversario di livello inferiore ai bianconeri, ma la squadra di Nicola ha dimostrato di saper dare del filo da torcere a tutti.

Ora la palla passa a Massimiliano Allegri che non dovrà sbagliare nulla. La Juve dovrà portare a casa i tre punti e convincere dal punto di vista del gioco, senza perdere di vista i prossimi impegni e di conseguenza il turnover. Viste le assenze di Szczensy, Di Maria, Locatelli, Pogba e Chiesa e a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Benfica, infatti, Allegri sarà costretto a schierare in campo alcuni giocatori che in questo inizio di stagione hanno trovato meno spazio. Le seconde linee dovranno rispondere presente, da Gatti fino a Fagioli. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un grande successo... o per una rovinosa sconfitta.

Ai microfoni di Football Club l'ex Juve Altobelli ha difeso l'allenatore della Juve: “Ogni tanto fa bene a smorzare gli entusiasmi. Lui, nonostante sia dotato di una fine ironia, sa bene che ora non è il momento di scherzare, perché dopo i nove anni di dominio assoluto stanno facendo fatica. Ora hanno anche nomi altisonanti fermi ai box, tra cui Chiesa, Pogba e Di Maria: quando li recupereranno, sarà un’altra squadra”. La Juve ha iniziato la stagione in salita, ma con il ritorno in campo degli infortunati potrebbe svoltare. Ci riuscirà?