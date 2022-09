Juve, procede a rilento il recupero di Chiesa: ipotesi rientro a novembre

Il rientro di Chiesa, stella della Juventus, sembra più lontano del previsto. L'esterno potrebbe tornare soltanto nel nuovo anno.

redazionejuvenews

Tra i tanti infortuni in casa Juventus, sta passando in secondo piano lo stop di Federico Chiesa, out dallo scorso gennaio per una lesione del legamento crociato. L'ex Fiorentina, almeno inizialmente, sarebbe dovuto ritornare a fine settembre, ma i tempi si sono allungati, e non di poco, motivo per cui il classe '97 potrebbe tornare soltanto a ridosso del Mondiale in Qatar, per le ultima gare dei bianconeri prima della lunga sosta, come confermato anche da Allegri: "Al ritorno Di Maria ci sarà, Szczesny anche, Pogba sicuramente no, è stato operato ieri. Forse forse Chiesa…".

Dichiarazioni che non fanno sicuramente piacere, visto che non c'è neanche certezza che Chiesa possa tornare in questo anno. Un'assenza fondamentale per la Vecchia Signora, visto che gli strappi e la capacità di saltare l'uomo dell'esterno sono di vitale importanza per Madama. E' molto probabile, però, che l'ex Fiorentina si rivedrà soltanto nel 2023, considerando anche la gravità dell'infortunio. Lo stesso calciatore, qualche mese fa, in un'intervista, aveva parlato così del suo stop: "Il mio sogno è quello di tornare in campo il prima possibile, però ci sono delle tabelle da rispettare. Stiamo facendo un grandissimo lavoro, al campo sono contornato da grande professionisti. Lo staff medico della Juventus è fantastico, adesso ho ricominciato a correre e sto facendo i primi cambi di direzione. Penso che per l’inizio di settembre sarò pronto, vediamo se riuscirò a fare qualcosina prima. Per essere sicuri e non avere ricadute penso settembre".

Parole pronunciate ad inizio giugno, più forse di speranza che altro, visto che ancora la luce in fondo al tunnel non sembra vicina. Comunque, sembra abbastanza chiaro che la Juventus dovrà fare a meno di Chiesa almeno per un altro mese abbondante, giocando così tutta la prima parte di campionato e la fase a gironi della Champions senza il classe '97.