Juve, sacrificio per Rabiot: un triennale per farlo diventare bandiera

Si dice che i matrimoni vanno fatti in due. In questo caso il "sì" ci sarebbe sulla carta da ambo le parti. Sia Rabiot che la Juventus sarebbe più che convinti dell'idea di proseguire insieme, ma la realtà è però più complessa. Se nello scorso giugno il club è riuscita a progettare un accordo in extremis per non perdere il giocatore a zero, anche in questa occasione dovrà essere capace di venire incontro alle sue esigenze.